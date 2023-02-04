В Беларуси запретили продавать автохимию российского производства. 1 4.02.2023, 19:28

3,270

Какие товары попали в «черный список».

Государственный санитарный надзор Гомельской области в январе 2023 года выявил в продаже 4 наименования недоброкачественной импортной продукции, которая не отвечает требованиям безопасности, сообщает БелТА.

Не прошла проверку незамерзающая жидкость «Ледник» российского ООО «Вектор Плюс» (Нижегородская область, Дзержинск). Товар не соответствует требованиям безопасности по содержанию метанола.

Этот же санитарно-химический показатель не выдержали и в стеклоомывающей низкозамерзающей жидкости Ice Chrome изготовителя ООО «Ресурс» (Новосибирск) и в зимней стеклоомывающей жидкости Arctic Ice смоленского ООО «Горизонт».

Кроме того, в списке недоброкачественных товаров и алюминиевая пищевая фольга «VIP Стандарт» московского ООО «ИнтроПластика». Продукция не соответствует требованиям безопасности.

По выявленным фактам Госсаннадзор региона принял меры по изъятию продукции из реализации и недопущению обращения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».