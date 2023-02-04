Украинский военный об атаке из Беларуси: Не дойдут даже до Житомирской трассы 2 4.02.2023, 21:27

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Оккупанты могут устраивать провокации на севере Украины.

Если страна-агрессор Россия все-таки решит бросить часть своих войск в наступление на Украину из Беларуси, украинскому государству это даже может быть выгодно.Такую небольшую группировку, которая может пойти в атаку с территории РБ, будет легко ликвидировать.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду. Он отмечает, что оккупанты вряд ли будут наступать из Беларуси, также наименее вероятным направлением для наступления является Сумская область.

«Откуда россияне будут предпринимать наступление? Все указывает на то, что это на данный момент не будет ни Сумская область, ни Беларусь. Возможно, на начало марта ситуация изменится, потому что россияне имеют еще месяц на переброску войск. Сейчас возле Сумщины около 9 тысяч мобилизованных без достаточной техники, это вообще ни о чем», – говорит Карась.

В Беларуси так же нет боевых порядков, отмечает военный ВСУ. В РБ сейчас есть пять батальонно-тактических групп белорусской армии, однако, скорее всего, они не будут воевать. Если же даже будут участвовать в боях, то это все равно мизерное количество.

«12 тысяч мобилизованных на полигонах и 5 БТГр – это ничто, они даже до Житомирской трассы не дойдут. Более того, они несут такие потери, что нам это будет даже выгодно», – подчеркнул Карась.

Однако не стоит исключать вариант, что оккупанты могут устраивать провокации на северном направлении. Они могут устраивать обстрелы, чтобы усилить панику в Украине.

«Россиянам достаточно, чтобы одна их рота пошла на убой. Представьте себе – рота «зэков» побежала на янтарные поля Ровенщины. Их всех убили, в то же время их минометы начали куда-то стрелять, полетела одна ракета, например из Ковеля. У нас тут пойдет ИПСО о наступлении, хотя на самом деле мы одну роту зароем на болотах, и это ничем не завершится», – говорит военный.

Маловероятно также наступление с юга, ведь у россиян есть логистические проблемы с боеприпасами из Крыма, которыми они не могут рисковать.

Откуда может начаться новое масштабное наступление РФ

Наиболее вероятным направлением нового наступления может стать Донбасс, считает военнослужащий ВСУ. На Донбассе есть артиллерия, логистическое сообщение. В то же время усиление военных действий именно там позволит Кремлю обосновать уменьшенные в сто раз целей так называемой «спецоперации».

«Поэтому там будет обострение – россияне будут пытаться идти со стороны Бахмута на Часов Яр. Собственно, они уже сейчас так делают, потому что на Бахмут идти россияне боятся, поэтому его обходят и будут пытаться перерезать трассу. Также будут пытаться создать проблемы в Авдеевке, Марьинке, Северске потихоньку продвигаться», – отмечает военный.

Однако Генштаб Вооруженных сил Украины все это понимает, поэтому не факт, что россиянам удастся добиться хоть каких-то успехов. Карась выразил мнение, что Украине даже может удаться сорвать план РФ по новому наступлению.

«Нам тоже тяжело, все не выглядит так розово, это все прекрасно понимают, но даже при этих условиях Генштаб ВСУ умудрялся проводить операции, которые удивляли противника. Поэтому и сейчас мы можем учудить что-то такое, что сорвет российское наступление где-то наполовину», – говорит военный.

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