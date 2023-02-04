Владимира Мацкевича отправили в ПКТ на три месяца 2 4.02.2023, 21:39

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Владимир Мацкевич

На политзаключенного оказывается давление в колонии.

Политзаключенный философ Владимир Мацкевич, который находится в шкловской колонии №17, помещен в помещение камерного типа на три месяца. По информации посвященной ему страницы в Facebook, это случилось месяц назад. В середине января сообщалось, что более двух недель к нему не пускают адвоката, уже долгое время для него заблокирована переписка, он лишен телефонных звонков, а родственникам не дают никакой информации, из-за чего невозможно передать лекарства.

Мацкевич — известный белорусский ученый, телеведущий, общественный и политический деятель. Сотрудники КГБ задержали его 4 августа 2021 года. Вскоре ряд международных правозащитных организаций, в числе которых Белорусский Хельсинский комитет, признали его политзаключенным.

С 4 по 16 февраля прошлого года 65-летний Владимир Мацкевич держал голодовку( с требованием изменить меру пресечения на подписку о невыезде, завершить следственные действия и назначить суд. Только после резкого ухудшения состояния здоровья он прекратил голодовку.

В июне 2022 года Минский областной суд приговорил философа к 5 годам усиленного режима. Мацкевича обвинили в грубом нарушении порядка, оскорблении Лукашенко и руководстве экстремистским формированием.

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