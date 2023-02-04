Российские оккупанты начали вербовать женщин-заключенных на войну с Украиной 4.02.2023, 22:16

50 человек уже проходят подготовку.

Российские оккупанты завербовали в колонии на территории временно захваченной Донецкой области 50 женщин для участия в войне против Украины. Их направили на территорию РФ для прохождения подготовки.

Такой информацией поделился Генштаб ВСУ в традиционном отчете о ситуации на фронте по состоянию на вечер 4 февраля.

«Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное на временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию Российской Федерации для прохождения подготовки», — говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт Charter97.org, в ЧВК «Вагнера» из 50 тысяч российских заключенных, которые были завербованы для участия в войне в Украине, осталось всего десять тысяч человек.

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