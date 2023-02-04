закрыть
4 февраля 2023, суббота, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ взяли в плен полвзвода военных РФ под Угледаром

  • 4.02.2023, 22:36
  • 1,820
ВСУ взяли в плен полвзвода военных РФ под Угледаром
иллюстрационное фото

Опубликованы имена оккупантов.

В районе города Угледара в плен ВСУ сдались военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ. Как стало известно, они прославились мародерствами в Буче и Ирпене во время оккупации части Киевской области.

Украинский журналист Владимир Золкин опубликовал видео, на котором пленные интервенты дают поочередно «интервью» с открытыми лицами. Раненым была оказана медицинская помощь.

Среди пленных: Иван Учаев 1992 года рождения, Денис Золотов 1992, Антон Горшков 1996, Владимир Любушкин 1993, Антон Захаров 1986, Иван Семенов 1985, Селим Ахмедов 1999, Николай Семенцов 2999, Киры

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников
Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук