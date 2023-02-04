ВСУ взяли в плен полвзвода военных РФ под Угледаром 4.02.2023, 22:36

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иллюстрационное фото

Опубликованы имена оккупантов.

В районе города Угледара в плен ВСУ сдались военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ. Как стало известно, они прославились мародерствами в Буче и Ирпене во время оккупации части Киевской области.

Украинский журналист Владимир Золкин опубликовал видео, на котором пленные интервенты дают поочередно «интервью» с открытыми лицами. Раненым была оказана медицинская помощь.

Среди пленных: Иван Учаев 1992 года рождения, Денис Золотов 1992, Антон Горшков 1996, Владимир Любушкин 1993, Антон Захаров 1986, Иван Семенов 1985, Селим Ахмедов 1999, Николай Семенцов 2999, Киры

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