Российский пропагандист Соловьев опубликовал фото с белорусско-украинской границы

Российский пропагандист Соловьев опубликовал фото с белорусско-украинской границы1
- 4.02.2023, 22:42
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Одиозный телеведущий пообщался с белорусскими военными.
Российский пропагандист Владимир Соловьев побывал в Беларуси и опубликовал фото у границы с Украиной.
По его словам, он посетил расположение бойцов белорусских ССО и пограничников, пообщался с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и РСЗО «Полонез», посмотрел на подготовку военнослужащих Региональной группировки войск Беларуси и России. Запись сделана 4 февраля, в ней он также сообщил, что возвращается в Москву.
Ровно год назад Соловьев также посетил Беларусь и взял интервью у Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что не видит возможности большой войны в Европе и высказал уверенность, что Украина никогда не будет воевать с Беларусью.
«Эта война продлится, Володя, ну максимум, 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать», — уверен он.
24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси.
Напомним, после завершения «летно-тактических учений» пилотов Россия не вывела свою авиационную группировку на аэродромы постоянного базирования.