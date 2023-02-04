закрыть
4 февраля 2023, суббота, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский пропагандист Соловьев опубликовал фото с белорусско-украинской границы

1
  • 4.02.2023, 22:42
  • 1,596
Российский пропагандист Соловьев опубликовал фото с белорусско-украинской границы
Фото: t.me/SolovievLive

Одиозный телеведущий пообщался с белорусскими военными.

Российский пропагандист Владимир Соловьев побывал в Беларуси и опубликовал фото у границы с Украиной.

По его словам, он посетил расположение бойцов белорусских ССО и пограничников, пообщался с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и РСЗО «Полонез», посмотрел на подготовку военнослужащих Региональной группировки войск Беларуси и России. Запись сделана 4 февраля, в ней он также сообщил, что возвращается в Москву.

Ровно год назад Соловьев также посетил Беларусь и взял интервью у Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что не видит возможности большой войны в Европе и высказал уверенность, что Украина никогда не будет воевать с Беларусью.

«Эта война продлится, Володя, ну максимум, 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать», — уверен он.

24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси.

Напомним, после завершения «летно-тактических учений» пилотов Россия не вывела свою авиационную группировку на аэродромы постоянного базирования. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников
Большой лаптестан
Большой лаптестан Петр Олещук