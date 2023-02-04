Российский пропагандист Соловьев опубликовал фото с белорусско-украинской границы 1 4.02.2023, 22:42

1,596

Фото: t.me/SolovievLive

Одиозный телеведущий пообщался с белорусскими военными.

Российский пропагандист Владимир Соловьев побывал в Беларуси и опубликовал фото у границы с Украиной.

По его словам, он посетил расположение бойцов белорусских ССО и пограничников, пообщался с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и РСЗО «Полонез», посмотрел на подготовку военнослужащих Региональной группировки войск Беларуси и России. Запись сделана 4 февраля, в ней он также сообщил, что возвращается в Москву.

Ровно год назад Соловьев также посетил Беларусь и взял интервью у Александра Лукашенко. Тогда он заявил, что не видит возможности большой войны в Европе и высказал уверенность, что Украина никогда не будет воевать с Беларусью.

«Эта война продлится, Володя, ну максимум, 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать», — уверен он.

24 февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину с территории Беларуси.

Напомним, после завершения «летно-тактических учений» пилотов Россия не вывела свою авиационную группировку на аэродромы постоянного базирования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».