ВСУ затрофеили редкий российский комплекс-«разведчик» «Леер-3»
- 5.02.2023, 2:49
Что о нем известно.
Вооруженные силы Украины затрофеили один из самых современных комплексов радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки РФ РБ-341В «Леер-3».
Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, данные комплексы РЭБ производились с 2015 года в ограниченном количестве.
«Интересно другое. Информации о затрофее ВСУ именно этой модификации РЭБ на протяжении всей полномасштабной войны не поступало, а на страницах уважаемого Oryx из «Лееров» значится только уничтоженный в Николаевской области «Леер-2». Это к слову о том, что много утраченной техники российскими войсками не учтено», - акцентировал эксперт.
Российские комплексы РБ-341В «Леер-3» - что известно
РБ-341В «Леер-3» - это современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующийся на сетях сотовой связи стандарта GSM.
Разработан и производится российской компанией ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург). В серийном производстве находится с 2015 года.
Особенностью данных комплексов является доставка средств РЭБ и РТР к цели с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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