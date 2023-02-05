Politico: Бывшая жена Путина срочно продает виллы и особняки в Европе 4 5.02.2023, 8:43

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В первую очередь речь идет об элитной квартире в курортном городе Испании.

Опасаясь международных санкций после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бывшая супруга русского диктатора Владимира Путина, Людмила Очеретная, начала продавать элитную недвижимость на Западе. Об этом говорится в статье-расследовании, которую провели журналисты американского издания Politico.

Официально Путин развелся с супругой Людмилой в 2013 году. Через пару лет она вышла замуж за спортсмена (любителя триатлона Ironman) и коммерсанта Артура Очеретного.

«Пара не входит в список санкций Европейского союза, но это может быстро измениться; ведь Лондон уже ввел под санкции Очеретную и ее взрослых детей (от брака с Путиным – ред.). Если бы Брюссель последовал этому примеру, это могло бы внезапно оставить недвижимость и остальное их европейское портфолио недостижимыми», — пишут журналисты.

В первую очередь, речь идет об элитной квартире, расположенную в 20 минутах ходьбы от пляжа в Марбелье, курортном городе в Испании. Во время покупки в 2014 году она стоила примерно 1,1 млн евро. И с тех пор цены на недвижимость только росли.

Как считают журналисты, у Путина и Очеретной осталось много общей недвижимости.

«Возможно, брак и истек, но аспекты отношений – в частности, их финансовая составляющая – продолжились», – говорят расследователи.

Правда, формально, недвижимость приобретал Очеретный. Квартира в Марбелье – одна из двух в городе, которые он приобрел незадолго до свадьбы на Людмиле. Первую Очеретный купил в 2011 году примерно за 800 тысяч евро, а вторую – в 2014 году за более чем 1 миллион евро. Регистрационные документы свидетельствуют, что квартиры по-прежнему остаются его собственностью.

«За последние десятилетия этот район стал магнитом для российских денег. Около 3 тысяч россиян официально проживают в Марбелье, реальное количество гораздо больше», – рассказал местный риелтор журналистам.

Но это еще не все. В 2015 году, примерно в то же время, когда Очеретный женился на Людмиле, он приобрел роскошную квартиру в Давосе (Швейцария). Объявленная стоимость ее на момент покупки составляла около 3 млн евро. Причем Очеретный смог купить квартиру в Швейцарии, несмотря на то, что швейцарские законы разрешают иностранцам покупать жилье только в редких случаях.

Кроме того, Очеретный несколько лет назад купил виллу в стиле ар-деко под названием «Вилла Сусанна», расположенная примерно в 6 километрах от курортного города Биарриц во Франции.

«Вилла Сусанна» — не единственная недвижимость в городе, связанная с российским президентом. В 2012 году Кирилл Шамалов, тогдашний муж Екатерины Тихоновой — младшей дочери Путина и Очеретной — купил дом за 3,5 миллиона евро с видом на море», — отметили расследователи.

В минувшем году власти Великобритании расширили санкционный список против окружения российского диктатора Владимира Путина. Тогда в него были включены бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют путинской любовницей, а также его бывшая супруга Людмила (сейчас она носит фамилию Очеретная).

Всего в санкционный список добавлена дюжина людей, в их числе родственники диктатора Путина либо люди, которых британские власти считают входящими в его «ближний круг».

Позднее США ввели санкции против музыканта Сергея Ролдугина, которого СМИ называют ближайшим другом Путина и крестным отцом одной из его дочерей. Под санкции США также попала его супруга ‒ оперная певица Елена Миртова.

Теперь Ролдугин находится в санкционных списках США, Евросоюза, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

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