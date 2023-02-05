Зимбабвийские СМИ раскрыли тайну переговоров Лукашенко с Мнангагвой 7 5.02.2023, 9:24

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Зачем диктатор приезжал в страну?

Лукашенко пообещал построить заводы по переработке лития в случае предоставления ему литиевых концессий, утверждает зимбабвийское издание TheNewsHawks со ссылкой на дипломатические источники.

«Две страны подписали восемь соглашений в разных секторах, доведя их до 20, но на самом деле дело было в литии. Об этом договорились Мнангагва и Лукашенко в ходе частных переговоров», — сказал источник издания.

На территории Зимбабве находятся крупнейшие в мире месторождения металла лития. Добычу на них ведут китайские компании. В прошлом году Зимбабве запретила экспорт лития-сырца, чтобы удержать иностранные компании и контрабандистов от мародерства. Позже запрет был объединен с полным запретом на экспорт цветных металлов.

Литий, его соединения и сплавы критически необходимы для технологического развития многих отраслей — автопрома, авиастроения, металлургии, микроэлектроники, химии и других.

Литий наиболее важен при производстве аккумуляторных батарей большой емкости. Малоизвестной областью применения лития является фармакология. Этот металл используется для производства психотропных препаратов.

Востребован он и в тяжелой промышленности. Литий нужен для выплавки и легирования алюминия, повышения пластичности, прочности и восстановления металлов.

Ключевая отрасль, где без упомянутого металла никак не обойтись, — это ядерная энергетика. Литий — единственный доступный источник получения трития, также он применяется при изготовлении стержней, регулирующих систему защиты реактора.

Как сообщал сайт Charter97.org, во время визита Лукашенко СМИ Зимбабве рассказали о скандалах, связанных с диктатором. Кроме того, зимбабвийские фотографы в неприглядном свете показали, как на самом деле выглядит Лукашенко.

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