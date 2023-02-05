Российские морпехи бросают своих раненых, сбегая от ударов ВСУ в Угледаре 5.02.2023, 10:03

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Украинские бойцы показали несколько видео с позорным бегством оккупантов.

Бойцы ВСУ опубликовали несколько видео из-под Угледара: морские пехотинцы армии РФ готовились захватить город на Донетчине, но что-то пошло не так.

Информация обнародована в Telegram-канале «Птиц Мадяра» и в канале израильского военного эксперта Игаля Левина.

На видео от Мадяра зрители видят двух морпехов, которые двигаются по открытому пространству и не ожидают опасности.

Через мгновение рядом с воинами взрывается украинский снаряд: эпицентр удара - в нескольких метрах левее.

После этого следует обратить внимание на то, как действуют российские военные, видя раненого «коллегу»:

сперва – минимальные попытки спасти;

затем – бегство с места происшествия.

Когда беглый морпех был уже далеко, его «коллега» попал под следующий удар, еще раз показав: русские своих всегда бросают.

На другом видео зафиксирована хаотична беготня целого подразделения оккупационных войск. Указано, что события происходят 29 февраля – на 5-й день так называемого штурма Угледара армией РФ.

Пятерка русских морпехов пробирается по краю поля, свидетельствует видео. Один – раненый: его тянут по очереди. Похоже, зрители видят последствия неудачной атаки украинских позиций.

В определенный момент один из вояков бросает остальных и спешит к стоящей поодаль русской бронемашине. Возможно, надеялся спастись там от снарядов.

Впрочем, снаряд прилетает и в бронемашину.

Еще несколько кадров хаотической беготни: оккупанты вроде бы не понимают - то ли бежать, то ли попытаться спасти «коллегу».

Последние секунды записи – поле с остатками российских морпехов: похоже, кто-то уцелел, кто-то скрылся, покинув тела на произвол судьбы.

Отметим, в Twitter опубликована еще одна запись - она сделана до атаки на Угледар. Шесть русских военных, верхом на бронемашине, уверены, что впереди их ждала легкая победа.

Russian soldiers in the Vuhledar area:



P.S. There is no doubt that all of you will die here, just don't forget to grab enough body bags for yourself and your buddies. pic.twitter.com/1yBQ0WKU8K — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) December 4, 2022

Однако видео от украинских бойцов доказывает, что побед россияне не видели, а остались в полях под Угледаром.

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