Зачем российский пропагандист Соловьев приезжал в Беларусь? 7 5.02.2023, 10:51

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Признаков подготовки Лукашенко к полномасштабной войне с Украиной становится все больше.

Как сообщал сайт Charter97.org, российский пропагандист Владимир Соловьев приезжал в Беларусь. В своем канале он опубликовал фото с белорусско-украинской границы, снимки с белорусскими, а также российскими военными, которых готовят в Беларуси для войны с Украиной.

По словам Соловьева, он посетил размещение бойцов белорусских ССО и пограничников, пообщался с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и РСЗО «Полонез», посмотрел на подготовку военнослужащих региональной группировки войск Беларуси и России.

Также Соловьев сообщил, что уже возвращается с этой «насыщенной» поездки и пообещал отчет в своих эфирах.

Год назад Соловьев был в Беларуси и взял интервью у Александра Лукашенко, который заявил, что «войны в Европе не будет, а Украина никогда не будет воевать с Беларусью».

«Эта война продолжится, Володя, ну максимум, 3-4 дня. Там некому против нас воевать», — сказал Лукашенко.

Через месяц российские войска с территории Беларуси напали на Украину.

Недавно посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Лукашенко готовится к полномасштабной войне с Украиной.

«Беларусь готовится к войне, и это не секрет. В частности, об этом неоднократно Лукашенко говорил»», — заявил дипломат. Он подчеркнул, что присутствие российских военных в Беларуси — это главный риск.

Независимые эксперты отмечают, что визиты российских должностных лиц и пропагандистов в Беларусь имеют целью ускорить подготовку нового вторжения в Украину с белорусской территории.

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