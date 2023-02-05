Глава Северной Осетии попал под обстрел ВСУ на Запорожье

Глава Северной Осетии попал под обстрел ВСУ на Запорожье1
- 5.02.2023, 11:50
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Вместе с ним были и российские пропагандисты.
Российские пропагандисты и глава Северной Осетии Сергей Меняйло на оккупированной части Запорожской области попали под обстрел. Перед тем российский чиновник в сопровождении камер «посетил позиции» российских оккупантов.
Об этом сообщили пропагандисты кремлевского информагентства ТАСС.
«Глава Республики Северная Осетия Сергей Меняйло вместе с редактором нашего агентства по Северо-Кавказскому федеральному округу Низами Гаджибалаевым и съемочной группой Первого канала попали под обстрел ВСУ на территории Запорожской области. Пострадавших нет», – сообщили пропагандисты.
Подал голос после публикации новости об обстреле и сам Меняйло.
«В Запорожье попали под обстрел. Никто не пострадал. Рядовой случай на территории боевых действий», – написал он в своем Telegram-канале, видимо, не понимая, что побывал на оккупированной части Запорожской области, а в самом Запорожье ему «светит» оказаться разве что после попадания в плен к украинским воинам.