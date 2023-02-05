Валерий Карбалевич: Все это выглядит очень унизительно для Лукашенко 5.02.2023, 12:18

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Африка полна неожиданностей.

Согласно государственным СМИ, визиты Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Зимбабве стали «важными вехами в международной политике Минска». Это натужное восхваление само по себе свидетельствует о серьезных проблемах во внешней политике страны, пишет в статье для «Позірк» политолог Валерий Карбалевич.

Международная изоляция Беларуси дает о себе знать по-всякому. Властям приходится предпринимать все более экзотические действия, чтобы создать какую-то внешне позитивную картину. Визиты в ОАЭ и Зимбабве —хорошая иллюстрация того, как суррогат пытаются выдать за что-то настоящее.

Эмираты: пришлось делать второй заход

Поездка Лукашенко в ОАЭ продолжалась с 25 по 30 января. Официально это именовалось «визитом». Сам по себе визит, который длится пять дней, уже необычен. Вдобавок не было никакой информации о его содержании. Сразу после приезда Лукашенко провел там одну протокольную встречу с каким-то официальным лицом. Но уровень представительства с эмиратской стороны оказался настолько низким, что пресс-служба Лукашенко даже постеснялась этого чиновника назвать.

Судя по всему, Лукашенко отправился в Эмираты отдыхать. Время совпадает со студенческими каникулами его младшего сына Николая. На видео, опубликованном пропагандистским телеграмм-каналом 28 января, видно, что Лукашенко и бизнесмен Сергей Тетерин в расслабленном состоянии празднуют победу белоруски Арины Соболенко на теннисном турнире.

Если смотреть на ситуацию с формальной, протокольной точки зрения, то получается несуразица. Правитель одного государства приезжает в другую страну. Президент той страны, то есть хозяин, его не принимает — не хочет или не может. Гость ждал пять дней. Так и не дождался. И был вынужден уехать ни с чем.

А дальше получилось еще интересней. С 30 января по 2 февраля Лукашенко посещал Зимбабве. И сразу после этого снова улетел в ОАЭ. В тот же день состоялась встреча с президентом Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

О статусе этого второго приезда Лукашенко в ОАЭ ничего не сообщается. То ли это продолжение визита, то ли отпуск.

Но со стороны все это выглядит довольно причудливо. Выясняется, что президент ОАЭ наконец-то созрел для встречи с Лукашенко. Последний в восторге и вместо того, чтобы вернуться домой, снова летит в Эмираты. Надо же: президент этой страны оказал такую честь, великодушно согласился на встречу.

Все это выглядит очень унизительно для Лукашенко. Получается, будто бы один долго вымаливал встречу, а другой через какое-то время наконец проявил милость, снизошел к мольбам. В результате Лукашенко был так растроган, что с порога стал безудержно льстить хозяину: «Господин президент, я слишком откровенный человек, поэтому вы знаете, что я о вас думаю. Я всегда был высочайшего мнения о вас и о ваших друзьях».

Несмотря на то, что Лукашенко часто совершает визиты в ОАЭ, товарооборот между Беларусью и этой страной невелик. В 2021 году он составил около 80 миллионов долларов. Более того, цифра практически не растет. Можно предположить, что экспорт Беларусью оружия не отражается в официальной статистике.

Зимбабве: венок в бело-красно-белых тонах

Зимбабве — это четвертая африканская страна, которую посетил Лукашенко. Ранее были поездки в Ливию, Египет, Судан. Не так много за 29 лет правления. И это понятно. Африканские страны небогаты, много товара не сбудешь.

Но визит в Зимбабве — особый случай. В этой поездке много символики. Ведь в новейшей истории двух стран есть масса параллелей, которые бросаются в глаза.

Диктатор Роберт Мугабе, правивший 37 лет (до 2017-го), довел вполне благополучное по африканским меркам государство до ручки. В 2013 году Зимбабве вошла в тройку беднейших стран мира. Годовая инфляция в 2008 году достигла невообразимых 500 миллиардов процентов! Сейчас ситуация немного «улучшилась»: инфляция — «всего» 190%.

Говорить о каких-то существенных перспективах сотрудничества Беларуси с одной из беднейших стран мира сложно. В 2021 году товарооборот с Зимбабве составил 25 млн долларов. По итогам января — ноября 2022 года взаимная торговля товарами достигла 38,6 млн долларов, белорусский экспорт — 29,6 млн долларов.

Цифры смешные. Это оборот средней фабрики. Очень показателен тот факт, что посольство Беларуси в Зимбабве открылось только в 2022 году, а посольства этого государства в Минске нет до сих пор. Что свидетельствует об отсутствии большого интереса друг к другу.

Здесь может повториться история отношений с Венесуэлой. Тоже было много визитов, сложились дружеские отношения между президентами, оглашались большие экономические проекты. В итоге Беларусь вложилась в экономику этой страны, затем там случился катастрофический кризис, и теперь наша страна не может получить долг.

Между тем белорусско-зимбабвийское сотрудничество уже сопровождается скандалами. В этом контексте фигурирует, в частности, компания Zim GoldFields, связанная с Сергеем Шейманом — сыном старого соратника Лукашенко Виктора Шеймана, назначенного в свое время ответственным за сотрудничество с Зимбабве. Как считают журналисты-расследователи, двусторонние отношения сопровождаются заметной коррупционной составляющей.

Тем временем сотрудничество с новыми африканскими друзьями принимает, мягко говоря, экзотические формы. Объявлено, что Минск станет «побратимом» Хараре, столицы Зимбабве. Ранее сообщалось, что стороны готовят соглашение о взаимном признании документов об образовании. Что это может означать на практике, трудно представить.

Кстати, на Лукашенко, прилетевшего в Зимбабве, в аэропорту надели венок из искусственных цветов в бело-красно-белом сочетании (за которое в Беларуси сажают в тюрьму). Африка полна неожиданностей.

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