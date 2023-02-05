Бойцы ВСУ захватили редкий российский бронеавтомобиль «Водник» 2 5.02.2023, 13:08

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Раритетный внедорожник отправили на фронт из-за дефицита военной техники.

Вооруженные силы Украины затрофеили российский ГАЗ-3937 «Водник», редкий внедорожник, способный преодолевать водные преграды «вплавь».

Как отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, данный бронеавтомобиль стоит на вооружении российской армии в количестве не более полусотни, Минобороны РФ отказалось от большого заказа «Водников», так как они оказались слишком тяжелыми для транспортировки.

По мнению Коваленко, применять даже такие раритетные бронеавтомобили в зоне боевых действий в Украине Россию вынуждает дефицит ББМ.

«При этом, даже такая редкость уже в руках ВСУ, что лишний раз говорит, как об интенсивности боевых действий, так и их результативности. Конечно же, не на пользу российских войск», - добавил эксперт.

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