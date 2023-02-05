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ВСУ разбили под Угледаром части 155-й бригады РФ и взяли много пленных

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  • 5.02.2023, 14:33
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ВСУ разбили под Угледаром части 155-й бригады РФ и взяли много пленных

Сдавшихся российских морпехов показали на видео.

Вооруженные Силы Украины разгромили российских оккупантов из морской пехоты на Донбассе, многие из этих морпехов попали в плен. Это произошло на Угледарском направлении, сообщает украинский журналист Владимир Золкин.

Пленные российские оккупанты служили в 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты. Что касается деталей боя и взятия в плен, то они не разглашаются.

По словам журналиста, в плен попал не менее десятка российских морпехов.

«Более десятка российских морпехов все же проявили смекалку - вовремя сдались в плен», - отмечается в видео.

Напомним, что 1 февраля Объединенный пресс-центр Сил обороны сообщил, что под Угледаром украинские военные разбили врагов именно этой 155-й ОБрМП ВС РФ.

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