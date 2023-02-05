Украинские военные нанесли мощный удар по оккупантам в Бахмуте 3 5.02.2023, 14:48

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Ликвидацию скопления россиян показали на видео.

Войска РФ непрерывно штурмуют подступы к городу, пытаясь захватить позиции украинских военных, однако каждого врага «глаза» ВСУ видят с неба и корректируют по нему высокоточный удар.

Видео очередного уничтожения россиян в Бахмуте опубликовал командир подразделения аэроразведки «Птицы Мадяра» Роберт Бровди с позывным «Мадяр».

Российские оккупанты, несмотря на огромные потери в личном составе, продолжают безуспешные попытки захватить несокрушимый Бахмут. Они, думая, что их никто не видит, пробираются в вдребезги разрушенный российскими снарядами город, и прячутся в уничтоженных домах с попыткой выбить украинских военных с позиций.

Однако с помощью «глаз» ВСУ - беспилотников - украинские аэроразведчики вычислили местонахождение врага, дождались, пока он скопится, передали эти данные для бойцов 43 отдельной артиллерийской бригады, которые нанесли несколько высокоточных ударов по захватчикам. Четкая координация действий дает отличные результаты – много ликвидированных оккупантов.

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