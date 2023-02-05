Польский генерал: Любое наступление белорусской армии обречено на провал 1 5.02.2023, 16:33

Вооружение лукашенковских военных относится к ушедшей упохе.

Роман Полько, бригадный генерал и экс-командир отряда польского спецназа «Гром», прокомментировал для Delfi возможость вступления лукашенковской армии в войну в Украине.

— Для Лукашенко это прежде всего означало бы полную потерю контроля над собственной армией и реализацию под иностранным командованием задач, которые никоим образом не укрепляют Беларусь. Конечно, это тоже возможно, но любое наземное наступление белорусских войск, на мой взгляд, обречено на провал. Что побудило бы этих солдат сражаться, каков был бы их боевой дух?

— В какой степени белорусская армия способна вести наступательные операции?

— Мне трудно оценить способность белорусской армии вести такие действия. Однако мы знаем, что вооруженные силы Беларуси практиковали такие операции во время маневров «Запад», но всегда в составе группировки под российским командованием и никогда самостоятельно. Кроме того, насколько знаю, имеющееся в распоряжении белорусской армии вооружение относится больше к ушедшей эпохе и часто используется российской армией, которая относится к нему как к своему собственному.

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