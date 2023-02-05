Нейросеть впервые использовали в суде, чтобы вынести приговор 3 5.02.2023, 16:58

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Судья обратился к ChatGPT за советом.

Судья в Колумбии проконсультировался с чат-ботом OpenAI ChatGPT при подготовке решения по делу о медицинских правах детей. Он вынес решение в пользу ребенка, заявив, что медицинские расходы ребенка и транспортные расходы должна оплатить страховая компания в соответствии с медицинским планом, пишет «Хайтек».

Хуан Мануэль Падилья, судья города Картахена, заявил, что обратился за советом к чат-боту по делу об оплате медицинских счетов аутичного ребенка, учитывая ограниченный доход его родителей. Также он использовал прецедент из предыдущих постановлений в принятии решения.

Судья рассказал о своем опыте работы с чат-ботом на основе ИИ в эфире местной радиостанции Blu Radio. Он заявил, что ChatGPT и другие подобные решения на основе ИИ пригодятся, чтобы «облегчить» работу судей, но не сможет заменить их.

Падилья отметил, что «задавая вопросы приложению, мы не перестаем быть судьями, мыслящими существами». В этом случае он спросил бота: «Освобождены ли несовершеннолетние с диагнозом аутизм от уплаты счетов за лечение?». ChatGPT ответил: «Да, это правильно. Согласно законам Колумбии, несовершеннолетние с диагнозом аутизм освобождаются от оплаты за лечение». Также судья задал несколько других вопросов.

В 2022 году власти Колумбии приняли закон, согласно которому государственные юристы должны, по возможности, использовать технологии, чтобы сделать свою работу более эффективной.

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