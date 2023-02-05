Почему оккупанты вынуждены наступать на Угледар 5.02.2023, 18:09

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Эксперт назвал самое слабое место армии оккупантов.

Единственная железнодорожная ветка, которая связывает Донбасс и Крым, проходит примерно в пяти километрах от линии фронта, что делает ее использование российскими захватчиками опасным. Поэтому у них не остается иного выхода, кроме как штурмовать Угледар с неочевидными шансами на успех, сказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

Зависимость снабжения российских войск от железной дороги давно очевидна, отметил он.

«Сейчас самое слабое место вооруженных сил России в этом смысле — это отсутствие прямого железнодорожного сообщения между Донбассом и Крымом. Единственная ветка, которая связывает эти два украинских региона, проходит на расстоянии примерно в пять километров от линии фронта, что делает ее использование опасным, фактически невозможным. На пятикилометровом расстоянии любой локомотив может быть подбит хоть из пушки, хоть из противотанкового комплекса», — сказал Яковина.

Без нормального железнодорожного сообщения по этой ветке российский Генштаб не может переправлять с Донбасса на юг Украины и в обратном направлении ни подкрепление, ни боеприпасы, ни топливо. Использование грузовиков или снабжение по железной дороге в объезд через Крымский мост — не выход, считает обозреватель.

«В условиях военной неразберихи на это уйдут дни или даже недели. За это время украинская армия уже в Крыму будет», — заявил он.

По словам Яковины, именно логистическими соображениями объясняется усиление атак на Угледар Донецкой области.

«Предполагаю, что там в ближайшее время будут вестись самые серьезные бои. Будем надеяться, что украинская армия сумеет этот город отстоять. Сами украинские бойцы говорят, что если у них всего будет в достатке и вовремя, то Угледар они без особых проблем удержат, поскольку он стоит на холме, там много бетонных зданий. В общем, оборонять его относительно просто», — подытожил журналист.

С 21 января Угледар находится под плотным огнем россиян. Город разрушен. Повреждены 100% домов и вся инфраструктура, сообщил заместитель городского головы Максим Вербовский.

Генштаб ВСУ информирует, что все попытки штурма Угледара отбиты украинскими защитниками.

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