закрыть
5 февраля 2023, воскресенье, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Командир батальона «Волат» о боях за Бахмут: Бог нас бережет

1
  • 5.02.2023, 22:04
  • 3,032
Командир батальона «Волат» о боях за Бахмут: Бог нас бережет

Ян Мельников рассказал, как белорусы бьются в самой горячей точке Украины.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видеоинтервью с командиром белорусского батальона «Волат» полка Калиновского Яном Мельниковым («Беларусом») о боях за Бахмут.

«Бог бережет нас, — говорит он. — У нас очень большие потери, но потери эти ранеными. Их можно будет вылечить. Это не ампутации, это не серьезные ранения внутренних органов. В основном это серьезные травмы средней тяжести. Но ребята у нас сильные, богатыри! И через какое-то время каждый из них станет снова в строй».

Мельников воюет за Украину с 2014 года. Он подчеркивает, что «белорусы все время этой войны, которая продолжается уже девять лет, находились в самых горячих точках».

«Нашим здесь присутствием, пролитой кровью нашей мы показываем украинцам, что не надо сегодняшнюю власть Беларуси равнять с белорусской нацией, с белорусским народом. Белорусы — не то же самое, что власть Беларуси», — говорит командир «Волата».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников