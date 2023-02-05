Командир батальона «Волат» о боях за Бахмут: Бог нас бережет 1 5.02.2023, 22:04

3,032

Ян Мельников рассказал, как белорусы бьются в самой горячей точке Украины.

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал видеоинтервью с командиром белорусского батальона «Волат» полка Калиновского Яном Мельниковым («Беларусом») о боях за Бахмут.

«Бог бережет нас, — говорит он. — У нас очень большие потери, но потери эти ранеными. Их можно будет вылечить. Это не ампутации, это не серьезные ранения внутренних органов. В основном это серьезные травмы средней тяжести. Но ребята у нас сильные, богатыри! И через какое-то время каждый из них станет снова в строй».

Мельников воюет за Украину с 2014 года. Он подчеркивает, что «белорусы все время этой войны, которая продолжается уже девять лет, находились в самых горячих точках».

«Нашим здесь присутствием, пролитой кровью нашей мы показываем украинцам, что не надо сегодняшнюю власть Беларуси равнять с белорусской нацией, с белорусским народом. Белорусы — не то же самое, что власть Беларуси», — говорит командир «Волата».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».