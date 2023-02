Число жертв землетрясения в Турции и Сирии уже перевалило за 200 погибших.

Утром в понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали по меньшей мере 200 человек. Число жертв постоянно растет.

Как сообщает CNN, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в турецкой провинции Газиантеп на глубине 24,1 км. Это одно из самых сильных землетрясений в регионе за последние 100 лет.

Землетрясение ощущалось в нескольких странах региона, включая Сирию и Ливан.

«Это апокалипсис, здания падали за секунду», — сообщают очевидцы.

