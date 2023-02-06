Белорусский авторынок рухнул на 46% 4 6.02.2023, 9:46

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Продажи новых автомобилей в Беларуси остаются низкими.

В январе было продано 756 машин с учетом легких коммерческих авто, что на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила БАА.

Лидером рынка в начале года остается Geely. За январь было продано 543 автомобиля этой марки. Лидерство Geely удерживает с июня 2022 года. На втором месте российская LADA, на третьем — китайская JAC.

Объем реализации легковых автомобилей в январе сократился на 67% в сравнении с первым месяцем прошлого года.

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