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Белорусский авторынок рухнул на 46%

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  • 6.02.2023, 9:46
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Белорусский авторынок рухнул на 46%

Продажи новых автомобилей в Беларуси остаются низкими.

В январе было продано 756 машин с учетом легких коммерческих авто, что на 46% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила БАА.

Лидером рынка в начале года остается Geely. За январь было продано 543 автомобиля этой марки. Лидерство Geely удерживает с июня 2022 года. На втором месте российская LADA, на третьем — китайская JAC.

Объем реализации легковых автомобилей в январе сократился на 67% в сравнении с первым месяцем прошлого года.

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