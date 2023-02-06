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Недалеко от Москвы взорвался неизвестный беспилотник

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  • 6.02.2023, 10:19
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Недалеко от Москвы взорвался неизвестный беспилотник
иллюстрационное фото

Российские СМИ пишут о «хлопке».

В РФ сообщили о взрыве очередного беспилотника. При этом обстоятельства его уничтожения не уточнили.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля в Калужской области, как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram. 

«В пять утра 6 февраля недалеко от Калуги на высоте 50 метров взорвался беспилотник», - написал он.

По данным чиновника, никаких разрушений на земле нет. Люди в результате взрыва не пострадали.

 Как отмечают российские СМИ, БПЛА взорвался в воздухе над лесом неподалеку от Калуги. Город расположен всего в 130 километрах от Москвы.

Ранее сайт Charter97.org писал об атаках беспилотников на аэродром в российском Энгельсе.

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