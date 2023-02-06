Изменятся правила проезда из Беларуси через российскую границу 6 6.02.2023, 12:23

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Новшества могут начать действовать уже с 1 марта.

В марте могут измениться правила проезда из Беларуси через российскую границу. Причем новшество может коснуться не только перевозчиков, но и абсолютно всех водителей. Об этом сообщают РИА-Новости. Главное новшество будет заключаться в том, что придется резервировать дату и время пересечения границы России. Предполагается, что это позволит лучше контролировать транспорт «соответствующими структурами».

В документе, который обсуждался в Госдуме РФ, предлагали оборудовать пункты контроля на границе средствами принудительной остановки - например, лентой с шипами и боллардами (дорожными блокираторами).

Изменения должны заработать с 1 марта 2023 года.

Следует напомнить, что в Беларуси с 22 сентября 2022 года для выезда из страны на машине работает платная система регистрации в электронной очереди. Чтобы попасть в пограничную зону, требуется заплатить 1 базовую (37 рублей) для грузовиков и автобусов и 0,3 базовой (11,1 рубля) для легковых автомобилей.

Ранее рассказали о возможном введении единой для белорусов и россиян автостраховки ОСАГО - ОСГОВТС.

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