В Беларуси подросток угрожал взорвать многоэтажку
- 6.02.2023, 13:17
Школьнику грозит уголовное дело.
В милицию 3 февраля обратилась 52-летняя витебчанка. Она рассказала, что несколько минут назад на ее мобильник позвонил неизвестный и сообщил, что в здании, где она находится, заложена бомба, сообщает МВД.
Также неизвестный сказал, что вскоре многоэтажка, где располагаются многочисленные офисные помещения, взорвется. Он посоветовал людям, находящимся в ней, срочно спасаться.
Однако в здании никаких бомб не нашли. Лжеминера быстро обнаружили — оказалось, что это 15-летний минчанин.
Сейчас подростку грозит уголовное дело по ст. 340 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщения об опасности).