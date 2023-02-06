В Беларуси подросток угрожал взорвать многоэтажку 6.02.2023, 13:17

Школьнику грозит уголовное дело.

В милицию 3 февраля обратилась 52-летняя витебчанка. Она рассказала, что несколько минут назад на ее мобильник позвонил неизвестный и сообщил, что в здании, где она находится, заложена бомба, сообщает МВД.

Также неизвестный сказал, что вскоре многоэтажка, где располагаются многочисленные офисные помещения, взорвется. Он посоветовал людям, находящимся в ней, срочно спасаться.

Однако в здании никаких бомб не нашли. Лжеминера быстро обнаружили — оказалось, что это 15-летний минчанин.

Сейчас подростку грозит уголовное дело по ст. 340 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщения об опасности).

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