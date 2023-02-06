В Турции произошло новое землетрясение 6.02.2023, 14:25

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Его магнитуда — 7,7 баллов.

В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение, подземные толчки ощущались в столице страны Анкаре.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр оценил его магнитуду в 7,7, турецкий сейсмологический цент Kandilli — в 4,2. Кроме того, землетрясение ощущалось в Сирии, в частности, в Дамаске и Латакии, а также в ливанском Бейруте и в иракском Багдаде.

Как писал сайт Charter97.org, утром в понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Сообщается о 1200 жертвах.

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