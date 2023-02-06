Более 1500 погибших: что известно о землетрясении в Турции на данный момент 1 6.02.2023, 16:03

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Разрушены сотни зданий.

Утром 6 февраля в Турции вблизи границы с Сирией произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни более 1600 человек. Около шести тысяч человек в обеих странах получили ранения, разрушены сотни зданий, среди которых историческая турецкая крепость Газиантеп, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщили в Alijazeera (перевод - «Апостроф»).

По состоянию на 15:30, число погибших от землетрясения в Турции и Сирии превысило 1600 человек. В частности, в Турции погибли по меньшей мере 1014 человека, а в Сирии погибли 582 человека — 371 на подконтрольных правительству территориях и 211 в регионах, контролируемых оппозицией.

Сейчас известно, что в результате землетрясения магнитудой 7,4 балла, эпицентр которого находился в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш, в Турции погибли 912 человек, а в Сирии - 237 человек. Среди раненых в турецких регионах насчитывается 5385 человек, в сирийских - 639 человек получили ранения. Информация уточняется.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, в стране повреждено более 1700 зданий, в том числе и крепость Газиантепа II века, которая включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Между тем, по данным сирийского Минздрава, в результате землетрясения погибли 237 человек, еще 639 пострадали. Частичное разрушение испытала цитадель Алеппо, которая тоже признана объектом наследия ЮНЕСКО.

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