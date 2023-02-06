Путину и Пригожину нужен третий персонаж 12 Виктор Небоженко

6.02.2023, 18:39

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Который поможет разрушить Россию.

Как это не странно звучит, может оказаться, что «повар» и рецидивист, хозяин банды зэков и наемников, восходящая звезда российского политического небосвода, владелец ЧВК «Вагнер» Пригожин может быть выгоден Западу, как эффективный «специалист» по криминализации власти и дефрагментации российской армии.

Но вдвоем с Путиным они не справятся с задачей деградации России и превращения ее мирового изгоя, а не лидера нового мирового порядка, как обещает Путин.

Нужен третий персонаж, как герой, с другой историей, имиджем и функциями, который бы играл роль «Спасителя России». Это третий оригинальный персонаж в Большой игре будет разрушать Россию, но с другой стороны.

Главное, что он, будет «новым лицом» и будет выглядеть как «Спаситель России» или Освободитель». Это соответствует алгоритмам истории России.

Виктор Небоженко, Facebook

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