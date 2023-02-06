В Беларуси произошел крупный сбой в работе сервисов «Яндекса» 4 6.02.2023, 19:15

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С чем связан сбой, неизвестно.

Днем 6 февраля произошел масштабный, но кратковременный сбой в работе сервисов «Яндекса», который затронул пользователей в Беларуси и России. В компании заявили, что уже решили проблему.

В понедельник некоторое время не работали «Поиск», «Диск», «Лавка», «Музыка», «Карты», «Кинопоиск», «Такси», Uber, колонки с «Алисой» и другие сервисы «Яндекса», пишет «Афиша Daily». Также сбой возник в работе платформы блогов «Дзен», которая принадлежит VK, сообщил ТАСС.

Как пишет «Игромания» со ссылкой на статистику downradar.ru, проблемы начались примерно в 17 часов по московскому и белорусскому времени. Большинство пострадавших от сбоев в работе сервиса находились в российских Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени, однако есть в списке и города Беларуси — к примеру, Минск и Гомель.

С чем связан сбой, неизвестно. В «Яндексе» рассказали РБК, что проблема уже решена.

— У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме, — сообщили в компании. То же касается и контентной платформы «Дзен».

Однако некоторые пользователи сообщают, что проблемы с доступом к сервисам сохраняются. Периодически выдается сообщение об отсутствии соединения с сервером.

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