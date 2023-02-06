ВСУ нанесли 11 авиаударов по позициям россиян 1 6.02.2023, 19:39

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

В течение суток россияне активно использовали реактивные системы залпового огня. ВСУ нанесли более десяти ударов по позициям врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Осуществил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения», - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная Харьковской области.

на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;

на Лиманском направлении противник нанес огневое воздействие по районам Тернов Донецкой области и Площанки, Червонопоповки, Кременной и Дибровы Луганской области;

на Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка;

на Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области;

на Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области;

на Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

«Противник продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых «государственных предприятий ЛНР», которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%», - пишет пресс-служба.

Также для пополнения потерь в живой силе, россияне проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. В школах Скадовского района враг создает кадетские классы с военной подготовкой. Обещают якобы льготы при поступлении на контрактную военную службу выпускникам.

В течение суток украинская авиация осуществила 9 ударов по районам сосредоточения россиян, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.

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