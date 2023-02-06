Боец полка Калиновского: Около 40 тысяч вагнеровцев лежит по полям 6.02.2023, 22:51

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Воин с позывным «Марк» рассказал, что происходит в Бахмуте и описал тактику российской армии.

Небольшие группы вагнеровцев-смертников находят украинские огневые позиции, погибают, а за ними следуют уже российские военные-профессионалы, рассказал «Нашай Ніве» боец батальона «Волат» с позывным «Марк». Но особенности рельефа вокруг Бахмута превратили город в неприступную крепость, на которой российская армия сточила зубы. А белорусские добровольцы получили колоссальный боевой опыт.

«Похудел, постройнел, стал чутко спать»

Перед интервью «Марк» посещал в больнице раненых побратимов.

«С ними все хорошо, главное, что они живы», — говорит он.

Мужчина на войне уже десять месяцев. Последние два месяца, как и весь батальон «Волат», — в Бахмуте.

«Для меня за декабрь и январь в Бахмуте прошла целая жизнь. Похудел, постройнел, стал чутко спать — слышу свист снарядов. Чувствую в целом себя нормально. Закончится ремонт автомобиля, и готов сразу возвращаться.

Повезу посылки для бойцов, аптечки и турникеты, которые передали волонтеры, теплые вещи, обувь. Обычно загружаем машину под потолок. У нас большие складские возможности, поэтому ни один автомобиль пустым не возвращается», — говорит он.

«Выявляют наши огневые точки и валят их «мясом»

«Марк» рассказывает, что российские солдаты воюют тактикой прощупывания малыми группами.

«Сначала обнаруживают наши огневые точки, потом стараются завалить их «мясом» — отправляют солдат, они погибают, идут следующие. Эти доходят до какой-то границы, приносят что-то из тяжелого вооружения. И оттуда начинают уже накрывать наши позиции. Так по сантиметру, по сантиметру они давят, но несут колоссальные потери.

В книгах о Второй мировой войне было описание, что возле немецких окопов было невозможно что-то увидеть из-за огромного количества тел. Сейчас такая ситуация в Бахмуте. Наверное, российское командование своих солдат за людей не считает», — описывает мужчина.

За небольшими группами обычно идут профессионально обученные солдаты. «Они вооружены сильнее, могут уже штурмовать наши позиции, — объясняет «Марк». — Получается, что небольшие группы ценой своей жизни обнаруживают нас, а те уже штурмуют.

Командование Украины ценит человеческие жизни, поэтому мы несем меньшие потери, чем русские. И защищаться всегда намного легче, чем наступать».

«Марк» считает, что в малых группах обычно идут мобилизованные либо вагнеровцы. «Точно не знаю, у трупа же не спросишь, — говорит он. — Экипировка у них очень простая. У каждого один автомат, одна граната и четыре магазина, плохого качества броня, шлемы и обувь. Те, которые идут следующими, уже по экипировке видно, что серьезнее».

«Бахмут стал могилой для вагнеровцев»

Батальон «Волат» сейчас работает в основном тяжелой артиллерией.

«До позиций врага не доходим, но поддерживаем пехоту Вооруженных сил Украины. Находимся на расстоянии от самих мест боевых действий, накрываем огнем.

В Бахмуте пока простреливается только одна дорога. Сам город не в окружении. Скорее, в полукольце, где-то на 240 градусов. Там еще отлично можно повоевать», — рассказывает «Марк».

Защита Бахмута началась в августе 2022-го. Мужчина объясняет, что так долго этот город остается бастионом украинского фронта потому, что он окружен возвышенностями и холмами. Это препятствует продвижению врага.

«Это идеальное место, где можно перемалывать кулак, который русские собрали для наступления. Я для себя примерные делаю подсчеты, думаю, что там около сорока тысяч вагнеровцев лежит по полям.

Вот так небольшой городок с таким рельефом стал могилой для достаточно сильной группировки, которая должна была идти в наступление. Пока они пытались его взять, очень много перемололо их людей», — говорит «Марк».

Он высоко оценивает стратегическое видение украинского командования.

«Мне очень нравится, как воюет украинская армия. Здесь умные командиры. Они не хотят заваливать город трупами для того, чтобы в него просто зайти. Для них человеческая жизнь ценна», — рассуждает он.

«Марк» был одним из бойцов, который виделся с Зеноном Позняком во время его визита в Бахмут. Встречу с политиком он описывает кратко.

«Моя задача была доставить его и максимально обезопасить. С уважением отношусь к Зенону Станиславовичу. Он приехал и поддержал нас, долго говорили о становлении нации и нашем вкладе в освобождение Украины и Беларуси», — рассказывает он.

«Мы живем в подвалах»

Бахмут сейчас — город без воды, отопления, канализации и электричества. Местные жители пробивают в стенах домов дырки, чтобы таким образом выводить печки-буржуйки.

«Из окон и стен девятиэтажек торчат трубы, идет дым. Люди режут деревья во дворах, носят дрова. Понятно, что это ужасные условия. Не понимаю, почему они оттуда не хотят уехать, несмотря на то, что работает масса волонтеров, которые перевозят в безопасное место, расселяют. Там уже люди получают бесплатное питание, жилье.

Некоторые говорят: остаюсь, потому что здесь моя квартира. А там половины дома может не быть. Например, первый подъезд снесло ракетой, остался второй. Спрашиваем, за что цепляются? За развалины?

Воду себе мы привозим, электричество дают генераторы. Греемся с помощью газовых обогревателей или печек-буржуек. Понятно, что ни в одном здании мы не можем жить, могут быть прилеты. Занимаем только крепкие подвалы», — рассказывает он.

В первый день по возвращении в Киев мужчина долго стоял под горячим душем.

«Пользовался благами цивилизации, — говорит он. — В психологическом плане для меня ничего не меняется. Изменится, когда мы закончим эту войну. Я приехал воевать, и буду это делать до конца.

Наша цель — освободить Украину и Беларусь. До этого момента я не планирую ни расслабляться, ни брать отпуска. Десять месяцев работал, и буду продолжать».

«Вы не были на нашем месте, чтобы иметь право осуждать»

Когда у воинов много боевых задач, они могут бодрствовать сутки. Но обычно дежурят: три часа спят, три — на ногах.

«Война никогда не снится. Есть ощущение, что я просто выключаюсь и включаюсь. А когда возвращаешься с задачи, всегда много дел: например, нужно поехать загрузиться боекомплектом», — объясняет он.

«Марк» вспоминает, что на первом боевом задании дергался от каждого взрыва и выстрела. Теперь мужчина спокойно это переносит и понимает, «когда летит по нему, а когда нет».

«Надо думать в первую очередь о том, достаточно ли ты на сегодня сделал для того, чтобы это быстрее закончилось. Безусловно, я привык к тому, что каждый день может быть последним, поэтому и надо думать, выполнил ли ты максимум на этот день», — рассуждает он.

На вопрос, как психологически сохранять себя на войне, «Марк» отвечает, что не знает.

«Очень часто вспоминаю, чем я занимался в мирной жизни (в Беларуси у «Марка» был свой автосервис. — НН.), и понимаю, что у меня к этому сейчас антипатия, — делится он.

— Я живу тем, что эта война должна закончиться. Моя жизнь разделилась на «до войны» и будет «после нее». В этом промежутке мы все должны забыть о своих слабостях. Нужно объединиться и победить.

Для освобождения Беларуси нам нужна поддержка людей, которые находятся внутри страны, а не обсуждение недостатков. Вы не были на нашем месте, чтобы иметь право осуждать.

Считаю, что все люди, которые хотят перемен, должны объединиться вокруг полка, потому что он сегодня реальная сила, бойцы, которые кровью и потом доказывают, что они могут освободить страну».

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