ВОЗ: Во время землетрясения в Турции могли погибнуть 20 000 человек 3 7.02.2023, 8:08

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Землетрясение стало самым крупным с 1939 года.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что число погибших в Турции и Сирии после землетрясения может превысить 20 000 человек. За день в Турции произошло три землетрясения магнитудой, по разным данным, от 5,5 до 7,8.

По последним данным, погибли не меньше 2316 человек, в Сирии — больше 700. Количество раненых в Турции превысило 13 000 человек, уничтожены более 5000 домов.

Землетрясение стало самым крупным с 1939 года. Вслед за Турцией землетрясения также произошли в Тайване, Румынии и Казахстане.

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