В Украине ликвидировали российского генерала Ульянова и группу офицеров РФ 1 7.02.2023, 8:28

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Оккупанты занимали важные командные должности.

В Украине ликвидировали российского генерала в отставке, который командовал полком мобилизованных из Татарстана.

Уничтожен генерал Дмитрий Ульянов, написал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц» в Telegram. «Успешно демобилизирован: генерал-майор (или полковник) в отставке, бывший командир 98 ВДД (воздушно-десантная дивизия - ред.), командир полка мобилизованных из Татарстана Дмитрий Ульянов», - подчеркнул он.

По данным «Штирлица», в Украине ликвидирована еще «пачка» вражеских офицеров, в том числе много старших лейтенантов и командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 4 танковой дивизии майор Александр Швецов.

«Успешно демобилизирован: командир ГСАДн 4 ТД майор Александр Швецов», - говорится в сообщении защитника Украины.

«Штирлиц» добавил, что на украинской земле также уничтожены трое вражеских старших лейтенантов: Максим Зощук, Нариман Салахов и Павел Горошников.

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