Двое граждан Беларуси не выходят на связь после землетрясения в Турции 7.02.2023, 8:38

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Посольство выясняет их судьбу.

Посольство Беларуси уточняет у компетентных органов Турции информацию о двух белорусских гражданах, связь с которыми была потеряна после произошедшего в понедельник землетрясения. Об этом рано утром 7 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

«Посольство отслеживает ситуацию по наличию белорусов среди пострадавших в результате землетрясений в Турции. Установлены два случая, когда белорусы в Турции не выходят на связь. Посольство поддерживает постоянный контакт с их родственниками в Беларуси, уточняет информацию в компетентных органах Турции», — говорится в сообщении.

В понедельник в МИД Беларуси сообщали, что посольства республики в Турции и Сирии, также пострадавшей от землетрясения, находятся в постоянном контакте с национальными компетентными органами, информации о погибших и пострадавших гражданах Беларуси не поступало.

Одной из пропавших, судя по всему, является Александра Акпинар. Вместе с мужем и маленьким ребенком она проживала в городе Хатай. После землетрясения она перестала выходить с родными на связь.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло в 4.17 утра 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Последствия толчков затронули множество регионов Турции и соседней Сирии. Толчки продолжались в течение всего дня.

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