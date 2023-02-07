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Бойцы ВСУ устроили оккупантам спа-процедуры «в водах Днепра»

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  • 7.02.2023, 10:30
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Бойцы ВСУ устроили оккупантам спа-процедуры «в водах Днепра»

Россияне пытались форсировать водную преграду, но что-то пошло не так.

В сети распространили еще одно видео, как бойцы ВСУ ликвидировали двух захватчиков, пытавшихся пересечь небольшой ручей.

Кадры опубликовали в Telegram-канале OBOZREVATEL в понедельник, 6 февраля. «Спа-процедуры» врагу устроили украинские аэроразведчики (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео военные России пытались пересечь ручей, но одного ранило осколками от сброшенного снаряда, и он потерял способность двигаться. Оккупант пытался выбраться, но задохнулся и утонул.

«Краткий рассказ о том, как оккупанты «Днепр форсировали», но на другой берег так и не догребли», – говорится в подписи к видео.

Ранее в сети показали, как артиллеристы 28-ой омбр Рыцарей Зимнего Похода совместно с отдельным Изюмским батальоном терробороны устроили «сафари» на путинских захватчиков, которые поселились в захваченных домах украинцев.

Оккупанты попытались скрыться от ВСУ в неприметных домиках, но аэроразведка их зафиксировала. Все захватчики были успешно ликвидированы.

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