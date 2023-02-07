Пропавшая после землетрясения в Турции белоруска находится в больнице 1 7.02.2023, 13:50

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Поиски ее сына продолжаются.

Белоруска Александра Акпинар, пропавшая после землетрясения в Турции, находится в больнице, сообщила ее сестра Мария. B медучреждении с переломом ноги находится муж Александры Кемаль Акпинар. Поиски их маленького сына все еще идут.

— Сестру нашли, она в больнице. Поиски сына продолжаются, — написала в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля. Разрушительные подземные толчки продолжились и днем. По меньшей мере 4300 человек погибли, число жертв продолжает расти.

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