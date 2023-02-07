закрыть
7 февраля 2023, вторник, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пропавшая после землетрясения в Турции белоруска находится в больнице

1
  • 7.02.2023, 13:50
  • 5,290
Пропавшая после землетрясения в Турции белоруска находится в больнице

Поиски ее сына продолжаются.

Белоруска Александра Акпинар, пропавшая после землетрясения в Турции, находится в больнице, сообщила ее сестра Мария. B медучреждении с переломом ноги находится муж Александры Кемаль Акпинар. Поиски их маленького сына все еще идут.

— Сестру нашли, она в больнице. Поиски сына продолжаются, — написала в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии в ночь с воскресенья на понедельник 6 февраля. Разрушительные подземные толчки продолжились и днем. По меньшей мере 4300 человек погибли, число жертв продолжает расти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников