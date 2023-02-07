FT: Россия перехватила «секретные танкеры» Ирана 2 7.02.2023, 14:13

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иллюстрационное фото: AFP

Анализ морского трафика позволил разоблачить новую схему РФ по обходу санкций.

Танкеры из иранского «теневого флота» теперь работают на Россию. К такому выводу пришла британская газета Financial Times. Ее журналисты проанализировали морской трафик судов и выявили танкеры, которые ранее поставляли иранскую нефть в обход западных санкций, а теперь помогают с экспортом российской нефти.

Обслуживавшие иранский режим суда переключились на нефть из России, потому что работать с российскими поставщиками стало значительно выгоднее, а риски теперь ниже: при соблюдении определенных условий можно и вовсе избежать санкций за сотрудничество с российским режимом, в отличие от работы с властями Ирана или Венесуэлы. Financial Times выявила как минимум 16 танкеров, которые перешли из «теневого флота» Ирана в «теневой флот» России за последние два месяца, при этом до западных санкций против российской нефти таковых было всего лишь 9 штук.

Россия заманивает владельцев судов колоссальными премиями за транспортировку своей нефти. Ставки фрахта на 50, а порой и на 100% выше, чем предлагают «конкуренты» из привычных юрисдикций, отмечает старший аналитик по танкерным перевозкам в EA Gibson Светлана Лобачева. Подобные условия фактически вынуждают транспортные компании переключаться с иранской на российскую нефть. При этом на отношения Москвы и Тегерана эта ситуация, во всяком случае пока, не влияет. Ирану даже удалось нарастить свои поставки за последние месяцы, а саму позицию по рынку нефти исламская республика согласовывает с Москвой в рамках ОПЕК. Аналитик Kpler Мэтью Райт связывает отсутствие конфронтации за танкеры тем фактом, что просто обе страны смогли нарастить количество судов в своих «теневых флотах».

Однако издание не разделяет мнения Райта. Оно полагает, что введение новых ограничений в отношении российских нефтепродуктов создает условия для повышения напряженности на рынке танкеров, а значит, санкционным странам придется наращивать конкуренцию за суда уже в самые ближайшие недели. FT объясняет свой прогноз тем фактом, что «теневой флот» России потребовался, чтобы снизить логистическое плечо при оптимизации поставок нефти в Азию вместо ЕС. Теперь аналогичные меры потребуются для перестройки потоков с нефтепродуктами, а значит — снова придется увеличивать «теневой флот».

Судовые брокеры только рады воспользоваться выгодными условиями, ведь при соблюдении западных потолков они ничего не теряют, а наоборот, зарабатывают на повышенных ставках фрахта, которые Россия готова предоставлять. При этом сами владельцы судов признают, что за последний год разница между «серыми и белыми» поставками нефти практически стерлась и стала незаметной.

«Теперь мы все грешники», — констатировал один из источников издания на рынке танкерных перевозок.

Для сохранения собственной доли рынка и минимизации потерь доходов от экспорта нефти Россия создала свой «теневой флот». В него входит около сотни танкеров, которые зарегистрированы на неизвестные компании в офшорных юрисдикциях. Москва опасалась, что западные санкции обрушат экспорт нефти из России, однако пока такого не произошло. Наоборот, потолок цен работает примерно так, как и рассчитывали западные страны: российские нефтепродукты и нефть все еще остаются на рынке, однако торгуются с серьезным дисконтом (20–50%), что сильно бьет по доходам России.

По итогам января Минфин отчитался о рекордном дефиците бюджета в месячном выражении в 1,8 трлн рублей — это в 14 раз больше, чем за январь 2022 года. Столь высокого показателя не было со времен дефолта 1998 года.

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