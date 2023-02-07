От генерала до майоров: как ВСУ зачищают российскую армию от офицеров

От генерала до майоров: как ВСУ зачищают российскую армию от офицеров1
- 7.02.2023, 14:36
- 3,146
Подборка потерь среди топовых оккупантов.
В Украине ликвидировали российского генерала в отставке Дмитрия Ульянова, который командовал полком мобилизованных из Татарстана.
Что известно о гибели российских офицеров в Украине? Сайт Charter97.org собрал информацию о потерях среди топовых оккупантов за 2023 год. В подборке представлены только старшие офицеры.
Полковники
Полковник российской армии, командир отдельной бригады специального назначения Сергей Поляков.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 5, 2023
📦 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергей Поляков;
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/EsJ8WI6nZl
Полковник запаса Игорь Суворов
Товарищ полковник Игорь Леонидович Суворов просто отлично из Орла на Донбасс в #51пдп с гуманитаркой съездил, я считаю https://t.co/4SV4yz39pZ #груз200 pic.twitter.com/wHJ7QnofJt— Necro Mancer (@666_mancer) February 6, 2023
Командир 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии полковник Андрей Елизаров.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 25, 2023
📦 командир 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии полковник Андрей Елизаров;
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/eqZGlFnAjp
Начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии, командир 288-й артиллерийской бригады полковник Георгий Шуваев.
🔥успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 20, 2023
📦 Начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии, командир 288 абр полковник Георгий Шуваев.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/tKCVDA6YCD
Подполковники
Подполковник Андрей Кокшин.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 3, 2023
📦 подполковник Андрей Кокшин; https://t.co/CchK15Izvg
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/nv9mqidF0d
Подполковник Александру Макартумов.
📦 подполковнику Александру Макартумову не сиделось на пенсии. Добровольно мобилизирован и сразу по традиции как всегда успешно демобилизирован.— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 2, 2023
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/axLG5siAGA
Подполковник Владислав Иванов.
📦 успешно демобилизированы:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 28, 2023
📦 подполковник Владислав Иванов;
📦 капитан мобик Юрий Чихарев;
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/AF3cMRrAsh
Подполковник в отставке Сергей Никонов.
📦 успешно демобилизированы:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 31, 2023
📦 подполковник мусор в отставке - мобик Сергей Никонов;
📦 майор МЧС в отставке - командир мотострелкового взвода Алексей Липский.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/C1sU1Yl8Yy
Подполковник Борис Михеев.
В Украине уничтожен подполковник рф - командир "элитного" отряда спецназа ГРУ— СЛАВА УКРАЇНІ (@ok_ukraine) January 11, 2023
Подполковник рф Борис Михеев командовал группой СпН ГРУ "Сенеж".
Всё идёт по плану! pic.twitter.com/rxMbwiDww9
Заместитель командира 144 гвардейской мотострелковой дивизии подполковник Алексей Бачурин.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 10, 2023
📦 заместитель командира 1444 мсп подполковник Алексей Бачурин.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/USFnaV3gYl
Майоры
Майор Олег «Лис» Макаров и майор Евгений Захарченко.
📦 успешно демобилизированы:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 1, 2023
📦 майор ФСИН - мобик Олег "Лис" Макаров;
📦 майор Евгений Захарченко;
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/EP9ETUzK0G
Командир парашютно-десантного батальона майор Александр Макаров.
успешно демобилизирован:— Natasha Evkova (@NatashaEvkova) January 30, 2023
📦 командир парашютно - десантного батальона майор Александр Макаров.
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥 pic.twitter.com/qPVj05G71p
Майор Юрий Ланин
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 12, 2023
📦 майор Юрий Ланин;
Слава Нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/YphnmDWc21
Майор Михаил Шкроба.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 8, 2023
📦 майор Михаил Шкроба.
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/Aje157jSP8