закрыть
7 февраля 2023, вторник, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

От генерала до майоров: как ВСУ зачищают российскую армию от офицеров

1
  • 7.02.2023, 14:36
  • 3,146
От генерала до майоров: как ВСУ зачищают российскую армию от офицеров

Подборка потерь среди топовых оккупантов.

В Украине ликвидировали российского генерала в отставке Дмитрия Ульянова, который командовал полком мобилизованных из Татарстана.

Что известно о гибели российских офицеров в Украине? Сайт Charter97.org собрал информацию о потерях среди топовых оккупантов за 2023 год. В подборке представлены только старшие офицеры.

Полковники

Полковник российской армии, командир отдельной бригады специального назначения Сергей Поляков.

Полковник запаса Игорь Суворов

Командир 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии полковник Андрей Елизаров.

Начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии, командир 288-й артиллерийской бригады полковник Георгий Шуваев.

Подполковники

Подполковник Андрей Кокшин.

Подполковник Александру Макартумов.

Подполковник Владислав Иванов.

Подполковник в отставке Сергей Никонов.

Подполковник Борис Михеев.

Заместитель командира 144 гвардейской мотострелковой дивизии подполковник Алексей Бачурин.

Майоры

Майор Олег «Лис» Макаров и майор Евгений Захарченко.

Командир парашютно-десантного батальона майор Александр Макаров.

Майор Юрий Ланин

Майор Михаил Шкроба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников