От генерала до майоров: как ВСУ зачищают российскую армию от офицеров 1 7.02.2023, 14:36

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Подборка потерь среди топовых оккупантов.

В Украине ликвидировали российского генерала в отставке Дмитрия Ульянова, который командовал полком мобилизованных из Татарстана.

Что известно о гибели российских офицеров в Украине? Сайт Charter97.org собрал информацию о потерях среди топовых оккупантов за 2023 год. В подборке представлены только старшие офицеры.

Полковники

Полковник российской армии, командир отдельной бригады специального назначения Сергей Поляков.

📦 успешно демобилизирован:

📦 02.02.23 г. командир 14 обрспн полковник Сергей Поляков;

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/EsJ8WI6nZl — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 5, 2023

Полковник запаса Игорь Суворов

Товарищ полковник Игорь Леонидович Суворов просто отлично из Орла на Донбасс в #51пдп с гуманитаркой съездил, я считаю https://t.co/4SV4yz39pZ #груз200 pic.twitter.com/wHJ7QnofJt — Necro Mancer (@666_mancer) February 6, 2023

Командир 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии полковник Андрей Елизаров.

📦 успешно демобилизирован:

📦 командир 78-й зенитно-ракетной бригады 8-й общевойсковой армии полковник Андрей Елизаров;

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/eqZGlFnAjp — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 25, 2023

Начальник ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии, командир 288-й артиллерийской бригады полковник Георгий Шуваев.

🔥успешно демобилизирован:



📦 Начальник ракетных войск и артиллерии 1 танковой армии, командир 288 абр полковник Георгий Шуваев.



Слава Нації 🇺🇦



Смерть ворогам🔥



Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/tKCVDA6YCD — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 20, 2023

Подполковники

Подполковник Андрей Кокшин.

Подполковник Александру Макартумов.

📦 подполковнику Александру Макартумову не сиделось на пенсии. Добровольно мобилизирован и сразу по традиции как всегда успешно демобилизирован.

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/axLG5siAGA — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 2, 2023

Подполковник Владислав Иванов.

📦 успешно демобилизированы:

📦 подполковник Владислав Иванов;

📦 капитан мобик Юрий Чихарев;

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/AF3cMRrAsh — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 28, 2023

Подполковник в отставке Сергей Никонов.

📦 успешно демобилизированы:



📦 подполковник мусор в отставке - мобик Сергей Никонов;

📦 майор МЧС в отставке - командир мотострелкового взвода Алексей Липский.

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/C1sU1Yl8Yy — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 31, 2023

Подполковник Борис Михеев.

В Украине уничтожен подполковник рф - командир "элитного" отряда спецназа ГРУ



Подполковник рф Борис Михеев командовал группой СпН ГРУ "Сенеж".



Всё идёт по плану! pic.twitter.com/rxMbwiDww9 — СЛАВА УКРАЇНІ (@ok_ukraine) January 11, 2023

Заместитель командира 144 гвардейской мотострелковой дивизии подполковник Алексей Бачурин.

📦 успешно демобилизирован:

📦 заместитель командира 1444 мсп подполковник Алексей Бачурин.

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/USFnaV3gYl — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 10, 2023

Майоры

Майор Олег «Лис» Макаров и майор Евгений Захарченко.

📦 успешно демобилизированы:

📦 майор ФСИН - мобик Олег "Лис" Макаров;

📦 майор Евгений Захарченко;

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/EP9ETUzK0G — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) February 1, 2023

Командир парашютно-десантного батальона майор Александр Макаров.

успешно демобилизирован:



📦 командир парашютно - десантного батальона майор Александр Макаров.



Слава Нації 🇺🇦



Смерть ворогам🔥 pic.twitter.com/qPVj05G71p — Natasha Evkova (@NatashaEvkova) January 30, 2023

Майор Юрий Ланин

📦 успешно демобилизирован:

📦 майор Юрий Ланин;

Слава Нації 🇺🇦

Смерть ворогам🔥

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/YphnmDWc21 — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 12, 2023

Майор Михаил Шкроба.

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