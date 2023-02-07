Выжившие после удара по Макеевке «мобики» записали видеообращение 3 7.02.2023, 16:31

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Их подразделение хотят расформировать.

1 января ВСУ «поздравили» с Новым годом мобилизованных РФ в оккупированной Макеевке, расположившихся в здании училища №19. После удара из HIMARS погибли до 600 человек.

Теперь же подразделение самарских мобилизованных хотят расформировать.

По словам мобилизованных, которые записали видеообращение, они двое суток жили «в чем придется и где придется», потому что командиры не могли вывезти их в безопасное место. Мужчины до сих пор «перемещаются в непонятных направлениях». По их словам, весь офицерский личный состав «сняли полностью».

5 февраля мобилизованных отправили в палаточный лагерь, где их «не ждали». Тогда командование решило расформировать подразделение. Мужчины в обращении попросили оставить их служить вместе, потому что их подразделение «некоторые неприятные ситуации прошло полным составом и сблизилось, как семья». 43 полк, где были мобилизованные из Самары, тоже якобы расформирован.

«А может их раскидывают для того, чтобы поменьше обсуждали случившееся в Макеевке? Чтобы все поскорее забыли подробности?» — предположила волонтер Татьяна Плотникова, опубликовавшая видео.

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