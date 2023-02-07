Щелкают российскую броню, как орешки: яркие видео работы NLAW, Javelin и «Стугны» 1 7.02.2023, 18:14

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Техника оккупантов превращается в металлолом.

Украина уже почти год героически противостоит полномасштабному военному вторжению РФ. За это время ВСУ превратили в металлолом не один десяток танков, БТР-ов и другой бронетехники врага. В начале вторжения американские и британские ПТРК NLAW и Javelin, а также украинская разработка «Стугна», сыграли ключевую роль в защите страны.

Сайт Charter97.org собрал самые яркие видео работы украинских операторов ПТРК.

NLAW

NLAW – это шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты с эффективной дальностью стрельбы до 600 (в новой версии до 800) метров. Разработчики пытались сделать ее не слишком тяжелой, однако, то, что ракета имеет меньшие размеры и вес, вовсе не означает худшую эффективность по сравнению с аналогами, и даже имеет свои преимущества при применении в определенных условиях.

Несомненным преимуществом ракеты является способность атаковать с разных позиций. Оператор может находиться в окопе, стрелять из укрытия, верхних этажей зданий или из подвала. Все это очень важно во время боев в городских условиях, что и продемонстрировали украинские бойцы, уничтожив российскую технику с крыши дома.

ВСУ показали момент попадания NLAW в российский танк с близкого расстояния.

Американские добровольцы из состава ВСУ в ближнем бою уничтожили российский БТР-80 из гранатомета NLAW.

Боец «Азова» уничтожил с помощью противотанкового оружия NLAW российскую боевую машину пехоты. Оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных, однако получили достойный отпор и убежали с поля боя.

Российские военные пытались спрятаться в кустах, но воины ВСУ метким огнем уничтожили автобус с оккупантами.

Позиция военных РФ была обнаружена с помощью беспилотного летательного аппарата и уничтожена NLAW.

Javelin

Javelin разрабатывался в 80-е годы в США и создавался специально для того, чтобы уничтожать советские танки. Ракета этого ПТРК имеет свою тепловизионную головку самонаведения и после захвата цели летит на нее самостоятельно, пока оператор уже меняет позицию, что позволяет ему избежать соответствующего огня.

За почти год войны в Украине Javelin зарекомендовал себя как супероружие, что доказали воины 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, продемонстрировав эффектное уничтожение российского танка.

Львовские десантники продемонстрировали эффективность Javelin на примере уничтожения двух современных российских танков Т-90 «Владимир».

Расчет ПТРК Javelin 5-го резервного батальона 28-й бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показал свою работу по уничтожению техники оккупантов.

Хорошо зарекомендовал себя данный ПТРК и в уничтожении укрепленных позиций. Так Javelin помог уничтожить позицию россиян в Белогоровке Луганской области.

На Запорожье защитники Украины записали эффектные кадры уничтожения БМП-3 оккупантов.

Американский ПТРК Javelin в прямом смысле срывает башню новейшим российским танкам. Уникальный момент сняли на видео операторы украинского комплекса «Стугна».

«Стугна»

«Стугна-П» – украинский противотанковый ракетный комплекс, который способен попадать в цель на расстоянии от 50 метров до 5 километров, при этом пробивая броню толщиной 800 мм. Одним из преимуществ системы является то, что она может вести огонь с закрытых позиций, когда оператор находится вне зоны видимости. Наведение ракеты на этапе полета осуществляется с пульта дистанционного управления при помощи лазерного луча.

Благодаря большому количеству примеров успешного применения, «Стугна» стала едва ли не самым известным украинским противотанковым комплексом. С его помощью воины одного из подразделений 112-й бригады теробороны ВСУ всего за 3 минуты уничтожили 4 единицы вражеской техники.

Украинские военные доказали, что российские танки теряют башни не только от американских ПТРК.

Перед «Стугной» не устоял даже самый защищенный и новейший танк армии РФ Т-90М «Прорыв». Уничтожение вражеской техники произошло в самой горячей точке фронта — в районе Бахмута в Донецкой области.

Украинский ПТРК помог также уничтожить «гордость» российского военпрома ТОС-1А «Солнцепек».

Иногда оккупанты пытаются ускользнуть от ракет, летящих в них. Получается ли — можно увидеть на видео ниже.

Хорошо показала себя «Стугна» и в борьбе с воздушными силами противника. Украинские воины из этого ракетного комплекса уничтожают даже российские ударные вертолеты Ка-52.

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