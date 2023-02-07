В Латвии горит предприятие по производству дронов 3 7.02.2023, 18:55

3,394

Компания Edge Autonomy производит дроны Penguin, которые использует ВСУ.

В латвийском городе Марупе вспыхнул пожар на предприятии по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy. Об этом пишет Delfi.

В результате пожара образовалось сильное задымление. Жителей призывают закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию.

В компании Edge Autonomy подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора Edge Autonomy Янис Вилманис сообщил, что пожар причинил крупный ущерб, однако точные его масштабы пока неизвестны.

Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году и является одним из ведущих в мире поставщиков дронов. Продукция компании поставляется в более, чем 70 стран мира для военных, гражданских и академических нужд.

Компания производит дроны Penguin, которые использует ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».