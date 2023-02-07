Землетрясение в Турции вызвало разлом в 150 км и сдвинуло страну на три метра 5 7.02.2023, 19:34

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Природная катастрофа привела к гибели тысяч людей.

Землетрясение на юго-востоке Турции привело к геологическому сдвигу Аравийской плиты, заявил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии Карло Дольони газете Corriere della Sera.

Итальянский ученый сказал, что эта древняя платформа сдвинулась примерно на три метра к северо-востоку и юго-западу по отношению к Анатолийской плите.

Проще говоря, Турция сдвинулась на юго-запад. Общая величина разлома — около 150 км.

Напомним, что землетрясение на юго-востоке Турции произошло 6 февраля, его магнитуда — 7,7 балла. После последовали десятки автершоков. Подземные толчки привели к многочисленным жертвам и в Сирии, счет идет на тысячи погибших. Последний раз столь мощное землетрясение было в Турции почти сто лет назад, в 1939 году.

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