Ярош показал тройной залп ВСУ из РСЗО по позициям россиян 8.02.2023, 4:29

По оккупантам выпустили девять ракет.

Подразделения украинской армии продолжают накрывать позиции россиян из всех видов оружия, включая получившие популярность на фронте мобильные РСЗО.

Командующий УДА Дмитрий Ярош на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео тройного залпа батальона «Арей» УДА по позициям российской армии.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

«7-й Отдельный батальон «Арей» УДА в составе Сил ТРО продолжает эффективно жечь орков... Смерть врагу!» - отметил он в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах три переоборудованных пикапа, на которых смонтированы пусковые установки РСЗО, находящиеся на поворотной платформе в кормовой части машины сразу за кабиной для экипажа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».