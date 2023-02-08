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Ярош показал тройной залп ВСУ из РСЗО по позициям россиян

  • 8.02.2023, 4:29
Ярош показал тройной залп ВСУ из РСЗО по позициям россиян

По оккупантам выпустили девять ракет.

Подразделения украинской армии продолжают накрывать позиции россиян из всех видов оружия, включая получившие популярность на фронте мобильные РСЗО.

Командующий УДА Дмитрий Ярош на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео тройного залпа батальона «Арей» УДА по позициям российской армии.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

«7-й Отдельный батальон «Арей» УДА в составе Сил ТРО продолжает эффективно жечь орков... Смерть врагу!» - отметил он в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах три переоборудованных пикапа, на которых смонтированы пусковые установки РСЗО, находящиеся на поворотной платформе в кормовой части машины сразу за кабиной для экипажа.

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