В Бахмуте ВСУ ударили по «вагнеровцам» термобарическим снарядом 8.02.2023, 9:26

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Взрыв напоминает мини-«Солнцепек».

В сети опубликовали видео применения бойцами ВСУ термобарических боеприпасов для гранатомета. Эффект от взрыва боеприпасов похож на износ ТОС «Солнцепек». Место применения – окрестности Бахмута, которые ожесточенно штурмуются «вагнеровцами».

Информация обнародована в Telegram-канале Игаля Левина, израильского военного эксперта.

Видео зафиксировало работу 241-й бригады теробороны ВСУ. Бойцы заняли позицию около одноэтажного дома на окраине Бахмута. В нескольких сотнях метров впереди - подразделение «вагнеровцев», которых российское командование бросило на захват города в Донецкой области.

На первых кадрах видно, как боец целится в сторону оккупантов. Рядом – побратимы ждут своей очереди.

Через мгновение происходит выстрел. На месте удара появляется вспышка, похожая на удар термобарического снаряда «Солнцепека».

В сообщении указано, что удар нанесен боеприпасом RTB-7A - снарядом, выпускаемым болгарскими оружиями.

Отметим, что взрыв RTB-7A сопровождается мощной ударной волной и сверхвысокой температурой - до 1000 градусов Цельсия. Украинские военные целились в определенный объект, который должен был находиться в 500-1000 метрах впереди - есть надежда, что они в него попали.

Боеприпасы RTB-7A выпускаются старейшим производителем оружия в Болгарии – компанией Arsenal.

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