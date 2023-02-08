Барановичского активиста Николая Черноуса-младшего арестовали на 15 суток 8.02.2023, 11:03

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Николай Черноус

Правозащитники сообщают, что против него возбуждено уголовное дело.

Вчера, 7 февраля, в Барановичах над местным активистом Николаем Черноусом-младшим состоялся суд. Его обвинили в «распространении экстремистских материалов» по ст. 19.11 КоАП. Судья Артем Подолянец признал Николая виновным и назначил ему 15 суток ареста, пишет «Вясна».

По предварительной информации, против Черноуса-младшего возбуждено уголовное дело по ст. 368 УК («оскорбление Лукашенко»).

Напомним, Николая задержали 2 февраля в Барановичах, дома у него провели обыск. По информации от соседей, в 6 утра примерно 10 силовиков в бронежилетах и с оружием окружили частный дом, а потом перелезали через забор и громко стучали по окнам с требованием открыть дверь. После обыска Николая вывели в наручниках с руками за спиной.

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