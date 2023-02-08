ВСУ ликвидировали российского майора-хвастуна, называвшего себя Александром Невским 3 8.02.2023, 11:39

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Оккупант служил «элитной» Таманской дивизии.

ВСУ ликвидировали российского майора-оккупанта, который в соцсетях использовал псевдоним «Александр Невский».

Командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, уроженец Мелеузовского района Башкирии - 33-летний майор Александр Шевцов воевал в Украине с 24 февраля, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе.

«Александр Шевцов учился в Коломенском артиллерийском училище, далее в Казанском высшем артиллерийском командном училище, которое закончил с отличием в 2011 году. Служил в 2-й Таманской МСД. В «сво» принимал участие с 24 февраля 2022 года. Прощание с майором было назначено на 7 февраля, однако в новых сообщениях говориться о переносе похорон на 8 февраля (очередной косяк Почты России», - рассказал Комахидзе.

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