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Пророссийский депутат Бундестага тайно посетил Беларусь

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  • 8.02.2023, 11:42
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Пророссийский депутат Бундестага тайно посетил Беларусь
Петр Быстрон

В Германии разгорелся скандал.

Немецкий депутат от пророссийской партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон в конце 2022 года мог совершил поездку в Беларусь.

Факт своей поездки он утаил от председателя Бундестага и общественности, пишет RND. Официальных сообщений с белорусской стороны о поездке также не поступало.

Согласно информации некоммерческого исследовательского центра Correctiv и литовского телеканала LRT, для поездки в Беларусь он якобы использовал командировку в Литву в ноябре 2022 года

Быстрон — представитель «Альтернатива для Германии» в комитете по иностранным делам Бундестага. Председатель комитета Михаэль Рот (СДПГ) назвал информацию о белорусской поездке «крайне обескураживающим событием».

«Факт поездки в Беларусь депутат утаил и пока отмалчивается. Примечательно, что и в Беларуси о поездке Быстрона не сообщалось, хотя визит немецкого депутата мог бы стать удачной темой для пропагандистов.

Зачем депутату Бунденстага, да еще и члену Комитета по иностранным делам, понадобилось посетить Беларусь? И с кем он там встречался? Почему он скрыл свою поездку? Речь идет о частноц инициативы Быстрона или он ездил по поручению партии? Пока эти вопросы остаются без ответа. Скандал только начинается», — прокомментировал информацию о поездке Быстрона в Беларусь политолог Александр Фридман.

Петр Быстрон известен своими пророссийскими и антиукраинскими взглядами. Он открыто выступает против передачи Западом оружия Киеву.

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