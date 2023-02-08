Умер муж белоруски, пострадавшей от землетрясения в Турции 8.02.2023, 11:50

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Поиски ее сына продолжаются.

Муж белоруски Александры Акпинар, которая пропала в Турции после землетрясения, сегодня утром скончался, Кемаль скончался в среду, сообщила сестра Александры Мария в своем Instagram.

Сама Александра находится в больнице. Информации о их маленьком сыне все еще нет.

Напомним, 6 февраля семья пропала в городе Хатай, одном из наиболее пострадавших от землетрясения. Они не выходили на связь. Спустя время муж Александры нашелся в больнице с поломанной ногой.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло 6 февраля, его магнитуда — 7,7 балла. После последовали десятки автершоков. Подземные толчки привели к многочисленным жертвам и в Сирии, счет идет на тысячи погибших. Последний раз столь мощное землетрясение было в Турции почти сто лет назад, в 1939 году.

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