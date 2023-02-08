Полковник Генштаба РФ попался на вымогательстве стиральной машины у московского военкома 6 8.02.2023, 13:19

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Тяга к этому виду бытовой техники стала уже главным «маркером» военных РФ.

Прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу сотрудника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковника Ивана Мертвищева, который вымогал взятку в виде стиральной машины у военного комиссара Объединенного военного комиссариата (ОВК) «Раменки».

Материалы расследования направлены в суд, пишет «Коммерсант» со ссылкой на военную прокуратуру. Дело в отношении Мертвищева было заведено 517-ым военным следственным отделом СКР в ноябре прошлого года по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством).

В ходе расследования следователи установили, что Мертвищев воспользовался начавшейся 1 ноября призывной кампанией и плановой проверкой работы ОВК, в который входят микрорайоны Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки и Тропарево-Никулино Западного административного округа Москвы.

За неделю до проверки Мертвищев связался военным комиссаром ОВК и в телефонном разговоре дал понять, что знает о проблемах с призывом и, даже если по документам все будет выглядеть хорошо, он найдет, к чему придраться, а потом доложит об этом наверх. Это отразится на репутации руководства ОВК и на карьере комиссара, пригрозил Мертвищев.

Чтобы решить вопрос, он предложил комиссару приобрести для него стиральную машину стоимостью не менее 70 тыс. руб. Военный комиссар сделал вид, что он согласен на такую «сделку», но сразу после разговора обратился с заявлением о вымогательстве в департамент военной контрразведки ФСБ. Оперативники взяли под свой контроль ход дальнейших переговоров о модели стиральной машины.

Мертвищев выбрал Bosh WHA 122W1BL за 72 тыс. руб. Комиссар сообщил ему, что купил машину и предложил приехать забрать ее. Во время получения взятки сотрудники ФСБ задержали Мертвищева с поличным.

Полковника доставили в 517-ый военный следственный отдел СКР для допроса, где он полностью признал вину. В связи с этим следствие ходатайствовало перед 235-м гарнизонным военным судом о домашнем аресте для полковника в виде меры пресечения. Расследование дела о взятке заняло два месяца. Рассматривать его будет гарнизонный военный суд.

Как сообщал сайт Charter97.org, российские войска в Украине активно занимаются мародерством. Тяга оккупантов к чужим стиральным машинам уже стала объектом многочисленных «национальным трендом» российских солдат.

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