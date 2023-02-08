В Японии началось извержение крупного вулкана Сакурадзима 4 8.02.2023, 13:29

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На острове Косю началась эвакуация.

В Японии на острове Косю началось извержение вулкана Сакурадзима.

Уровень опасности повышен до максимального пятого, принимаются меры по эвакуации местных жителей.

Вулкан начал извергаться в 20:05 по местному времени (12:05 по минскому).

Сообщается, что столб дыма и пепла поднялся на высоту 2,5 километра.

Возник риск падения крупных вулканических камней в радиусе 3 км от кратера, где находится город Кагосима. Также не исключается риск схода пирокластического потока — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород.

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