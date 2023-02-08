В Японии началось извержение крупного вулкана Сакурадзима

В Японии началось извержение крупного вулкана Сакурадзима4
- 8.02.2023, 13:29
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На острове Косю началась эвакуация.
В Японии на острове Косю началось извержение вулкана Сакурадзима.
Уровень опасности повышен до максимального пятого, принимаются меры по эвакуации местных жителей.
Вулкан начал извергаться в 20:05 по местному времени (12:05 по минскому).
Сообщается, что столб дыма и пепла поднялся на высоту 2,5 километра.
Возник риск падения крупных вулканических камней в радиусе 3 км от кратера, где находится город Кагосима. Также не исключается риск схода пирокластического потока — смеси высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород.
🌋🇯🇵 Sakurajima volcano erupted on the island of #Kyushu in #Japan pic.twitter.com/g9ftsG6t3x— Avia.Pro - 🛡️Foreign Affairs - 📡Geopolitics (@avia_pro) February 8, 2023